本是氣氛歡騰的壽辰大會，竟突然面臨噩耗，成了哀愁的追思會。國光劇團搬演宋朝楊家將系列作品，其中《楊門女將》描述楊家四代中的百歲大家長佘太君，本開心在家與眾媳婦為遠在沙場的孫兒慶生，卻迎來孫兒過世的壞消息，強忍悲痛，怒而率穆桂英等12寡婦征戰敵軍的故事。

藝術總監王安祈表示，《楊門女將》的故事從一場壽宴開始，穆桂英與婆婆先從報喪的兩將口中，得知楊宗保過世的噩耗，但眼看壽宴即將開始，眾人也不忍佘太君老人家傷感，只好相互掩蓋楊宗保過世的消息，「故事編排並不單純由喜轉悲，而是藉由眾人的掩蓋，讓故事進程有懸宕，不只逆轉反差。」

王安祈表示，其中最精彩的，就是佘太君問話眾人的橋段，「佘太君閱歷豐富，端看大家的神色就能發現不對勁，她本來就是在沙場衝鋒掛帥的人，問起話來像在盤點軍情，面對她的問題，沒人能慢一秒鐘回答。」

楊家將系列故事中，最為人所知的便是《四郎探母》。王安祈表示，其實楊家將系列故事每齣都精彩，適逢國光劇團創立25周年，劇團也將在本周末接連搬演楊家將故事，從敘說年輕愛情的喜劇《狀元媒》開始，接連讓觀眾跟著楊家四代走過帶有沙場殘酷氣息的《大戰金沙灘》、《楊門女將》及《四郎探母》，如追連續劇中，體驗角色喜怒哀樂。

王安祈表示，《楊門女將》在台灣演出機會不多，因角色人數太多，也太考驗每個演員對情感與身段的詮釋。此回飾演穆桂英的是師承魏海敏的新銳小旦黃詩雅，她要體現穆桂英面對丈夫死亡的悲痛、是否帶年幼兒子一同征戰的掙扎、還要展現在戰場上的勇猛，考驗十足。

王安祈表示，黃詩雅嗓子好，但需磨練武功，劇團特地安排她在近年接演武戲，打磨武戲基礎。為了演繹穆桂英一角，黃詩雅幾個月來到劇團第一件事情就是紮大靠跑場，「穆桂英在沙場上需穿戴盔甲，這是很累人的，但黃詩雅非常認真，我們也很高興能培養出年輕演員能擔當這麼重要的角色。」

國光劇團將在7月24日至7月26日間，陸續於台灣戲曲中心搬演《狀元媒》、《大戰金沙灘》、《楊門女將》及《四郎探母》。

(中時 )