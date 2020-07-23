人死後的世界是什麼模樣？風神寶寶兒童劇團新作《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》，帶領孩子一探地獄與天堂。團長陳昭賢表示，劇作中的天堂未必一切美好，地獄也沒大眾熟知的陰森可怕，希望傳達孩子一個觀念，「就是世界上並非只能二分為好人與壞人，一生中難免會犯大大小小的錯，但只要面對它，就沒什麼好害怕的。」

陳昭賢表示，劇中將把地府分為三個通道口，一是天堂，二是投胎輪迴的入口，三是地獄。天堂中的天使擁有一對大翅膀，與人說沒幾句話就開始唱歌，讓劇中終於服完地獄刑期的老人害怕地問「每個天使都像你這樣嗎」，逗得看戲的小朋友樂開懷，還有小朋友直言「天堂好像也沒那麼好」。

《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》日前在台中結束首演，孩子迴響熱烈，給劇團滿滿回饋。陳昭賢表示，劇團一反地獄可怕的印象，打造可愛又道地的陰間，如地獄中設有不同的小處罰，像是主角風神寶寶體驗的「開學前一天」刑罰，就是要不斷歷經開學前一天的痛苦，寫養蠶寶寶生態日記、讀書心得、練書法等等，還有販賣人腦臭豆腐、眼珠奶茶的夜市，讓小朋友非常有共鳴。

陳昭賢表示，劇中在輪迴入口設計一個隨機轉盤，讓人憑運氣轉到下輩子投胎要成為人還是動物，劇團故意將「蟑螂」一格放的非常大，讓小朋友笑聲不間斷。《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》改編自《西遊記》中孫悟空大鬧地府的橋段，描述面對父親牛魔王死亡的風神寶寶，請孫悟空帶他到地府解救牛魔王的歷程。

陳昭賢表示，這齣戲想藉由家長多對孩童避而不談的生死元素，教導孩子認識死亡，首演後有對母子的回饋也令劇團格外揪心，「那個小男孩大約只有幼稚園，剛面臨爸爸過世不久，他說原來死亡也沒那麼可怕，但他也童言童語地告訴我們『希望爸爸不要轉到蟑螂』。媽媽告訴我們，這齣戲讓他們很有感觸，這也讓我們很安慰，希望能幫助到孩子。」

《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》將在8月8日及8月16日，分別於台灣戲曲中心與新營文化中心演出。

(中時 )