北市都發局建管處使用科助理工程員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用職權執行電梯安檢向業者收賄，市長柯文哲怒令連坐三級、主管全拔，豈料稍早南湖大橋發現浮屍，死者正是曾華崇，台北市長柯文哲晚間將到禮儀會館慰問家屬，柯表示，媒體過度捕風捉影，事情的真相還是等司法調查結果，建管處官員指出，曾華崇筆記本洩輕生念頭。

台北市長柯文哲表示，昨天晚上家屬就找不到人，建管處同仁也有幫忙找，但是到了今天就知道這件事情，做為市府同仁，還是要表達哀悼，所以來慰問家屬，事實上到底事情的真相，應該還是等司法調查結果。

柯文哲指出，這幾天有些媒體過度捕風捉影，連什麼總統府、立法院的電梯，這些跟他是沒有關係，建管處整理好資料與相關細節，明日將會對外清楚說明，家屬也表達希望媒體不要干擾。

建管處使用科科長李彧表示，曾華崇中午說要去律師，就開始聯絡不上，處今一大早啟動市府資源協尋，他東西都放在辦公室裡面沒有帶走，後來家屬把他私人東西從辦公室帶回去，今天中午時發現在筆記本裡面有寫說，「他就是有輕生的念頭」，覺得事情不太妙。

李彧指出，曾華崇先生是一個老實人，他的耳朵不太好比較內向木訥，不太會表達自己的感情，他今天這樣是真的是壓力很大，但在對談時表現出來是平和的。

針對有媒體大篇幅報導，影射總統府電梯安檢遭放水，李彧表示，家屬對於媒體的不實報導有非常強烈反感，認為媒體不實報導讓他們失去心愛的人，也要再次澄清，之前發生的有一些媒體有報總統府或者是立法院等事情，並不是曾華崇先生檢查的問題。

(中時 )