由歌仔戲武生孫榮輝一手創立的一心戲劇團，疫情過後終迎來解封第一場演出，由孫榮輝兒子、一心戲劇團執行長孫富叡擔任編劇，改編7年前舊作《八府巡按》，將傳統劇情鋪張出現代人性外，也將不少要角交棒給青年演員詮釋，薪火相傳。

孫富叡表示，傳統劇中常見強調忠孝節義，但較少著墨於人性基本面，「例如故事中的角色一見面，就突然陷入愛河，卻對為何這麼喜歡對方未做交代。在新編劇情中，我更強調每個角色的情感，不是只有好人與壞人，好人偶爾也會耍壞，壞人也不是生來就是惡人。」

《八府巡按》描述八府巡按鳳劍英奉皇上之命前往揚州，表面上是為八賢王妃祝壽，實際則在暗地裡調查賑災官銀消失一事。他在因緣際會下認識了一位與揚州知府宋鎮遠之女指腹為婚的窮書生衛文卿，因宋鎮遠對這門親事後悔，鳳劍英也急著為書生打抱不平，而這一挺，竟挖出了貪污賑災官銀的真正內幕。

孫富叡表示，父親希望女兒嫁的好是必然的，宋鎮遠悔婚，無非是希望女兒有好歸宿，這就能看出宋鎮遠並非全然的惡人，而是體現出人性複雜的一面。而劇中的八賢王府曹總管，看似是想將宋鎮遠女兒獻給年邁八賢王的惡人，但他其實也只是個努力服侍主人、忠於主人的臣子。

孫富叡表示，年輕演員多看以前演出的錄影帶，揣摩角色，他則會希望年輕演員能培養出對角色的專屬詮釋，「我希望他們不只是模仿而已，而是能夠從中找到舊作沒有演出的潛台詞，利用身段，真正成為角色本身。」

孫富叡表示，父親孫榮輝多年前在《八府巡按》中飾演宋鎮遠一角，如今看到老戲新編，也更覺得有新意，雖編排方式不同，但能量不減，且年輕演員的活力更能感染觀眾。疫情期間，一心戲劇團仍維持排練，希望能讓演員維持生計，如今迎來解封後的演出，演員也非常開心，「終於有戲演了。」

《八府巡按》將在7月25日及7月26日於大稻埕戲苑演出。

(中時 )