中國遼寧大連出現新冠肺炎疫情反彈，截至周三（22日）有3宗確診病例及12宗無症狀感染，首宗病例是當地某進口水產加工企業的員工。大連市衛健委今（23日）表示，該企業多個食品及環境樣本對病毒檢測呈陽性反應，目前企業的廠區、冷庫及18間直營門市已全部封停。

大連市政府新聞辦公室今（23日）在官方微博發出通知，呼籲市民近期如無必要不要離開大連，同時減少非必要的聚集性活動。此外，管制區域的居民要嚴格遵守有關防控要求，做到「戴口罩、勤洗手、少聚集」。

另一方面，中國大陸當局此前宣布在本周一（20日）起低風險地區有序恢復開放戲院，大連市當時亦符合要求。結果在疫情反彈後，當地所有戲院已即時暫停售票系統，已售出的戲票陸續接受退票，恢復營業時間另行通知。大連文化館、大連市西崗體育館、大連朝鮮族文化藝術館等，亦宣布自即日起暫停開放。

(中時 )