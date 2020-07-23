暑假以往都是颱風旺季，而在大西洋則是會出現颶風，根據美國國家颶風中心（NationalHurricane Center）分析，目前盤旋在加勒比海附近的熱帶風暴貢薩洛(Gonzalo) ，預期將增強為今年大西洋颶風季第一個颶風。

貢薩洛最大持續風速達每小時95公里，預測將增強為颶風。（圖／Orlando Sentinel）

根據多家外媒報導，貢薩洛在當地時間22日下午5點時，往向風群島 (Windward Islands) 東方約1685公里處的大西洋水域上空，正加速向西移動。

貢薩洛最大持續風速達每小時95公里，預測當地時間23日將增強為颶風。國家颶風中心指出，貢薩洛可能在25日把風雨帶進委內瑞拉海岸及向風群島，但目前並未發布熱帶風暴預警。

一般來說，雖然沒有指定的形成時間，但大部份於西北太平洋的熱帶氣旋通常皆會於5月至12月期間形成。於赤道以北及國際換日線以西的太平洋及南海水域的颱風，在赤道以北及國際換日線以東的太平洋水域產生的風暴則被稱為颶風，今年大西洋上第一個熱帶風暴於5月17日成形，氣象專家預測，今年大西洋颶風季將特別熱鬧，預期會有多達10個颶風。

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(中時新聞網)