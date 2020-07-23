美國國防部周二宣布一價值3.75億美元的研發合約，將委派雷神公司(Raytheon)開發一種微型攔截器，以保護軍用飛機免受飛彈襲擊。研發工作將在亞利桑那州土桑市(Tucson )進行，預計將在2023年10月完成。

防衛部落格(defence-blog)報導，這種武器稱為微型自衛飛彈（Miniature Self-Defense Missiles ,MSDM）是一種主動保護系統，在發現敵方的飛彈朝戰機奔襲而來時，會以極精準的準度投射過去，以最小的附帶損害，攔截並擊落敵方的飛彈。這樣的先進技術，將使美國與盟國在天空中更佔優勢。

在以往，軍用飛機的防衛裝置是熱焰彈與干擾絲，熱焰彈用於迷惑追熱型武器，而干擾絲就是會擴大雷達反射的金屬絲，不過這種技術已相當古老，新一代的飛彈已不再會被熱焰彈、干擾絲迷惑。

而且熱焰彈與干擾絲沒有動力，投放出去之後，與飛機的距離仍然很近，而空對空飛彈與防空飛彈的爆炸範圍很大，彈頭裡還有相當多的碎片，飛機仍可能被被震落，或是被碎片給打傷。

因此各個軍事研發公司，都紛紛研發取代熱焰彈與干擾絲的新一代誘餌式防衛武器，其中MSDM就是當中性能最好的。

美國空軍發言人潔絲敏‧波特菲爾德（Jasmine Porterfield）表示：「 MSDM計劃的目的，是在威脅空域，擊敗敵人防空陣地對我方飛機的威脅。」

義大利李奧那多集團公司，有開發類似的電子誘餌，稱為閃雲55-T(BriteCloud 55-T)

(中時新聞網)