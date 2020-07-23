台中42歲莊女日前在男友住處疑注射過量毒品昏迷，被人送到豐原醫院急救，但女子到院時已無呼吸心跳，醫師判斷女子到院前2、3小時早已氣絕。警方追查多日，查到廖男開車送莊女到院，接著循線查出死者生前在李姓男友家施用毒品，昏迷後遭男友及陳男丟包。
豐原分局豐東所7月6日接獲豐原醫院通報，院內有名中年女子死亡，無法聯繫上家屬，員警追查死者是家住后里的42歲莊女。調閱路口及急診室監視器，比對載送女子到院車輛，查出丟包死者的廖姓男子。
大甲分局義里派出所通知廖男到案說明，但他言詞閃爍，警方擴大調閱監視器，並訪查當地住戶多日，查出死者與李男是男女朋友，6日晚間在李男住處一同施用毒品，死者疑注射過量當場昏迷。
李男見狀趕緊叫李姓友人共騎機車，以三貼方式將莊女送到巷口，再由廖男開車將莊女送到豐原醫院急救。警方報請檢察官相驗遺體，並釐清3人涉案程度及採集尿液檢驗毒品反應，將依毒品罪嫌送辦。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。