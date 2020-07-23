近幾年美食外送平台崛起，不管是兼職、還是全職，許多機車族紛紛投入外送行業，不少人藉此提高收入，先前還有外送員曝光高收入，吸引更多人加入，日本有位年輕正妹，原本生活毫無「人生希望」，開始跑外送後意外翻轉自己的人生。

23歲的神田遙香，國中畢業後沒有繼續念高中，反而是沉迷賭博，糜爛到連房租都無法負擔，原本對人生沒有抱任何希望的神田遙香，聽從朋友建議從事外送員工作，她每天努力接單，且日本外送費比台灣高，接2單大約可以賺1000多日幣（約台幣275元）。

神田遙香勤跑外送賺取高薪(圖片取自/Twitter @luuhaa916)

神田遙香受訪時表示，全職做一周可以接160張訂單，收入大約8萬日幣（約台幣2萬2千元），已經從事外送5個月的神田遙香，給自己的目標是1小時內完成3張訂單，若達成目標，以每小時2000日幣（約台幣550元）工資來算，一個月收入就可以超過40萬日幣（約台幣11萬元）。

根據調查，日本大學畢業的新鮮人，平均月薪約20萬日幣，40萬日幣是主管等級的薪資，對神田遙香來說，這份工作的收入已經贏過許多大學生，且目前叫外送的人越來越多，神田遙香並不怕接不到單，她說「即使自己沒有良好教育背景、特殊技能，但仍然可以靠辛勤的工作而獲得回報」。

(中時新聞網)