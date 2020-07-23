新北市貢寮區卯澳灣日前有潛水客意外發現有13枚未爆彈沈在海底，有關單位23日再度召開協調會，眾人頃向尊重軍方的專業判斷，往「現地爆破」的方向商討。

海軍指出，水下作業大隊與海巡署第二岸巡隊當時在距離福連國小100公尺處的海域，發現數十枚未爆彈，但因為未爆彈所在的海域屬於「貢寮水產動植物繁殖保育區」，相關保育單位在日前召開協調會。

軍方指出，考量當地官士兵的安全，並站在專業立場，若取得共識及授權，一定會採取「現地爆破」的方式，但也強調保育同等重要，軍方將取得中央和地方的共識後，才會做決定。

有關單位包含「海軍」、「漁業署」、「海巡署」等單位，在23日下午3點多於活動中心再開會商討，會議由貢寮區長鍾耀磊與軍方來主持，對此，軍方提出，若決定採行「現地爆破」，至少須3天作業時間，至於確切時間點，尚待進一步確認，鍾耀磊表示，現地爆破的詳細實施作法，例如排程、影響範圍和炸藥用量等，仍需要軍方開應變會議來討論、考量。

(中時 )