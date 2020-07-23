沃旭能源23日與財團法人金屬工業研究發展中心（簡稱金屬中心）共同宣布，正式啟動「離岸風電供應商輔導基金」計畫，由沃旭出資六千萬元，委託金屬中心管理和執行，預計一年半內執行完畢，並以每家廠商最高500萬元的補助額度為限，期待藉此可強化本地供應鏈能力，及健全離岸風電產業在台發展。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，公司致力推動台灣離岸風電價值鏈發展，目前正全力扶植大彰化離岸東南及西南第一階段風場工程的一階（Tier 1）供應商，加速學習曲線，克服新進廠商適應全新離岸風電產業標準的挑戰。

對於有意加入離岸風電產業鏈下游的本地企業，沃旭離岸風電供應商輔導基金，能額外提供專業與資源，支持這些潛力供應商提升技術和標準、訓練培育人才，藉以成功跨入離岸風電產業，進一步推動並建立產業發展良好環境。

沃旭離岸風電供應商輔導基金成立的兩大目標，包括第一、培育本土離岸風電專業人才。該項基金將接受企業申請，協助員工接受高階焊接人才訓練，及全球風能組織（GWO）離岸風電基本安全訓練。

第二、推動離岸風電技術本土化，該項基金將以每家廠商最高500萬元的補助額度，協助潛力供應商跨越技術門檻，成功打入離岸風電供應鏈，成為風場建造、運維產品或服務供應商，強化本地風電產業供應鏈實力。

金屬中心8月7日下午2時在彰化福泰商務飯店，舉辦第一場輔導基金說明會。緊接著，也會在台北及高雄兩地舉辦說明會，說明補助申請流程及評選機制，有興趣申請的企業可於8月7日起開始申請，同類型案件，將以彰化地區廠商為優先。

至於人才訓練項目開放一年內，即2021年8月7日前，隨到隨審至額滿為止；而產業技術本土化項目，今年9月30日收件截止後，將統一進行審查。

沃旭表示，該審查委員由沃旭內部專家、外部產業專家及學者組成。審查流程將會由金屬中心進行文件初審，初審過後，將召開委員會議評選，委員亦得視情況參訪廠商。

(工商 )