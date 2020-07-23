藝FUN券開獎，宜蘭傳藝老爺行旅搭上藝FUN券600元順風車振興國旅，號召有藝FUN券的消費者搭配振興三倍券一起合併使用，入住宜蘭傳藝老爺行旅，即有機會「零元」住宿、「零元」吃美食。

位在國立傳統藝術中心傳藝文化園區的宜蘭傳藝老爺行旅，以「習藝旅宿區」定位結合園區多元的習藝行程，近年來深受許多親子家庭、寵物家庭的喜愛，此次搭上藝FUN券600元順風車，旅人可不限次數、不限金額，餐飲住宿均可抵用，若再搭配紙本振興三倍券，住房用1,000元，傳藝老爺再送價值超過3,000元優惠券，藉此爭取更多國旅商機。

宜蘭傳藝老爺行旅建議，幸運抽中藝FUN券、手上還有振興三倍券的朋友，到宜蘭規劃一場小旅行，並選擇宜蘭傳藝老爺行旅，吃喝玩樂一次搞定。

四人家庭出遊以夏季住房專案「老爺童樂匯」試算，一泊一食平日家庭客房每房6,930元為例，爸爸拿出振興三倍券3,000元、藝FUN券600元，媽媽拿出振興三倍券3,000元、藝FUN券400元，即可用零元免費入住傳藝老爺、暢玩宜蘭傳藝園區，而媽媽剩下的200元藝FUN券，還可至小野台購買老爺牛舌餅或Royal cafe品嚐illy咖啡，無需舟車勞頓，一次滿足。

若是家中有毛小孩的旅人，推薦寵物住房專案「毛起來愛」，平日2人加1寵每房7,150元，毛爸拿出振興三倍券3,000元、藝FUN券600元，毛媽拿出振興三倍券3,000元、藝FUN券600元，不花現金，毛小孩不顧家，一起出門度假。

宜蘭傳藝老爺行旅振興經濟，再加碼優惠券回饋旅人，凡住宿單筆消費使用1,000元以上紙本振興三倍券，立即贈送價值超過3,000元餐飲住房優惠券，內容包含住宿抵用券1,000元、手路菜中餐廳晚間套餐買一送一（價值660元）、假日不加價（最高價值1,600元），讓旅人不花現金直接暢遊宜蘭，再領三千，親子度假、習藝體驗。

(工商 )