「護憲保台論壇柱姊開講」最新一集，暢談國民黨的改造工程、憲改論述、廢考監等議題，主持人洪秀柱對於國民黨目前的現況，以前主席的觀點來評析，為國民黨未來發展，提供犀利的診斷與建議。訪談過程中，多次呼籲提醒黨主席江啟臣，不要怕。

本次受邀嘉賓為國民黨文傳會、台北市議員王鴻薇，談到國民黨提出新兩岸論述時，她表示國民黨的做法是將九二共識擺在那裡，然後提出一個新的產品。洪秀柱認為國民黨新兩岸論述的四個主軸，基本上跟其他政黨一樣，沒有提出核心主張，看不出國民黨跟別人不同之處。再者，中華民國憲法是一中憲法，未來國家目標是統一，如果這個都要冷凍起來不談，影響層面會很大。

洪秀柱強調，「民意如流水，今天往東明天往西，如果今天一個政黨只是會隨波逐流，而沒有自己的主見的話，這個政黨其實也沒有什麼存在的必要。台獨從來都不是國民黨的選項！」她提醒黨主席江啟臣「不要怕！也不要甩鍋」，要繼續和平交流，守住國民黨的立場，也鼓勵未來要黨內的後進，年輕人不要怕。

談及立法院闖關通過考監委員名單，洪秀柱表示，在立法碰到流氓、強盜不跟你談的時候，怎麼辦？這次監察院院長提名不適當的人選，造成如此大的爭議，現又以院長有爭議為由要廢監察院。最近蘇貞昌的三倍卷把大家搞的昏頭轉向，要不要把行政院也廢掉？

關於國民黨黨團主張廢考監，王鴻薇說，「國民黨的主張不廢考監，但授權黨團立委可以提案」，她個人表示，廢考監議題當然可以討論，但在黨章還沒有修訂之前，這些決定都有程序正義的問題。為此，洪秀柱再次提醒江啟臣，黨章開宗明義就談到三民主義五權憲法，改變五權憲法，就等同黨章都要改，這是何其嚴重的問題，豈能用授權黨團方式處理？

至於南海主權爭議，洪秀柱認為，南海主權問題不只是太平島而已，所謂南海仲裁案的判決，甚至影響到我國的南海疆界。美國國務卿彭佩奥認定中共所指的九段線皆認係「非法」，雖劍指北京，但對中華民國國的傷害更大，由於中共的九段線係源於中華民國的十一段線／U型線，彭佩奧的說法也完全否認我對南海疆域主權之主張，外交部豈可「歡迎」？這豈非賣國！並再次向江啟臣喊話，國民黨對南海太平島議題必須發表嚴正的聲明。

最後，洪秀柱以「民為邦本，本固邦寧」作為結論。因為在野黨的職責就是要監督政府，不能讓民進黨政府把國家搞得亂七八糟亂了套。

(中時 )