威力彩連槓46期，頭獎上看25億元，吸引全台民眾上門投注，連金鐘影帝吳慷仁也買了，稍早他在臉書秀出手中威力彩，寫下：「今晚我們共同的目標是如此平凡，踏實又彌足珍貴，希望天天都有...然後是我～呵呵呵。」一席話令所有網友感同身受，瞬間吸引近萬網友按讚推爆！

威力彩頭獎上看25億，連影帝吳慷仁也躍躍欲試，在臉書秀出手中威力彩，寫下：「今晚我們共同的目標是如此平凡，踏實又彌足珍貴，希望天天都有...然後是我～呵呵呵。」同時也中肯地強調「#有夢最美 #這是做公益」。

而吳慷仁PO文瞬間吸引網友熱烈留言，也紛紛秀出自己買的威力彩，「中了做公益，沒中也是做公益」、「就是喜歡你的平凡實在，有夢最美」、「大家今天共同的小小平凡目標」、「今晚有夢最美～」。

不過網友最好奇的問題，就是若吳慷仁中獎會幹嘛呢？其實吳慷仁已在PO文中揭曉答案，「要是中了我還是繼續演戲喔哈哈哈」。而稍早本期威力彩結果出爐，竟然又無人中獎，果然有如吳慷仁所說的有夢最美。

(中時新聞網)