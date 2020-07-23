立院22日表決通過華航正名案，要求交通部研擬強化華航國際識別短中長期措施，避免與陸籍航空公司混淆。（本報資料照片）

立法院臨時會昨天表決通過民進黨版「華航、護照」正名公決案，建請交通部應研提分期可行的華航改名計畫，提升華航國際識別度方案，行政部門亦應研提具體辦法提升護照的「Taiwan」辨識度。

根據《中國時報》報導，立法院臨時會昨處理民進黨、時力、台灣基進等提案，表決結果未限定立即改名的民進黨版公決案勝出。依民進黨團提案，我國護照封面登載國名為中華民國REPUBLIC OF CHINA，雖在2003年加註TAIWAN，以與大陸有所區隔，但是我國護照仍時被誤認為中國；因作成決議，「行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣、TAIWAN』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。」

華航部份，民進黨團提案指出，中華航空（CHINA AIRLINES）與大陸的中國國際航空（AIR CHINA），在國際間常有混淆。因此，為強化台灣的國際識別，建請立法院作成決議，交通部應以確保台灣國家利益為前提，強化華航「台灣意象」。

國民黨立委葉毓蘭表示，有朋友一早就去問她，國民黨為什麼不抗爭、不反對？甚至原始提案人3Q還趁機吃國民黨的豆腐。

葉毓蘭解釋，這個公決案不是法律案，根本毫無強制性，而華航正名與護照正名是行政權，根本不用經過立法院。民進黨從一開始煞有介事的「立即正名」到以「建議案」草草收場，只證明了這兩件事都辦不到，只能打打假球，用毫無約束力的建議案，騙騙基本教義派民眾。

葉毓蘭指出，正名案提出來後，民進黨騎虎難下，因為華航如果改名，許多航線的航權都要重新談判，能否再拿到，都是問題；所以改成比較緩和的公決案，建議行政部門研提具體作法，以提升我國護照的「台灣」辨識度；另建議交通部積極研擬強化華航的國際識別，避免與中國航空公司混淆的短、中、長期措施。

葉毓蘭笑稱，這種手法早就被看穿，所以國民黨的策略就是不再當「正名案」的煞車皮，看民進黨要如何自己收場，果然就只能揮刀自宮，自己踩剎車。

(中時新聞網)