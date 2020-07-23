威力彩本期號碼開出，25億的頭獎金額吸引大量民眾前往投注，各彩券行排隊人潮都滿出來。有網友為了中頭獎，不惜PO出祭品文，放話若是中獎，就到北車發1億現金。隨著號碼開出，比對原PO所投注的號碼，結果讓人唏噓。

一名網友放話今晚中頭獎就到北車發1億現金，號碼開出一比對後網友不捨 (圖／PTT)

原PO在PTT八卦版PO文，先秀出自己的彩券，接著說「中頭獎的話，留言前100樓每人發100萬新台幣」，吸引超過600鄉民爭相卡位分紅，但晚間台彩開獎結果出爐，號碼為「01、09、17、18、31、35；特別號02」，而根據該網友所貼出的彩券兩組號碼，分別是「12、16、28、29、30、32；特別號06」與「02、07、10、22、29、38；特別號07」，完全槓龜。

網友也紛紛留言：「恭喜了，再接再厲」、「獎開了，去睡吧，明天還要上班」、「下次再努力」、「變成分母了」、「一個號碼都沒中...」、「100萬沒了QQ」。

(中時新聞網)