市場短線出現一波大行情：美元拉升衝破95，最高95.20，最多反彈超40點；歐元/美元回落，最多1.1540。由於美元反彈，金價持續回落，一度轉跌，逼近1870，最多跌去近20美元。

從政策面來看，美國財長努欽發表講話稱，美國希望穩定的美元，將保護美元這一世界儲備貨幣。談及刺激法案，美國財長努欽指出，下一份刺激法案中不包含薪資稅減免期。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，仍然認為美國處於能自我維持的復甦之中，經濟仍在「V型復甦」。

分析師認為美元反彈背後可能還是在於努欽的講話提振，不過技術面來看，美元指數短期仍可能進一步下跌。事實上，在當前環境下，美元進一步下跌的可能性越來越大，將測試3月初創下的年內低點94.60附近。位於200日SMA均線下方，美元負面前景不變，今日該均線位於98.14。

從消息面來看，美國勞工部最新報告顯示，美國上周初請失業金升至141.6萬，連續18周超100萬，且創3周新高。美國續請失業金人數降至1619.7萬，連續第6周回落。

CNBC報導稱，美國上周申請失業救濟人數增幅超過預期，冠狀病毒疫情繼續打擊美國經濟。上周勞動力市場明顯停滯之際，美國的冠狀病毒病例正以創紀錄的速度增長。

USA TODAY稱，美國初次申請失業救濟人數上升至140萬，結束了連續數月的下降，因新冠病毒感染病例激增，導致經濟重新開放計劃暫停。

還有評論指出上周，美國當周初請失業金人數近四個月來首次上升，表明由於新冠肺炎病例再度增加和需求低迷，勞動力市場正在停滯。

(中時新聞網)