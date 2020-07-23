美國自黑人佛洛伊德被跪頸殺害後，各地出現反種族歧視示威。奧勒岡州波特蘭巿的示威至今未平息，民主黨籍巿長惠勒（Ted Wheeler）23日凌晨在街頭與示威者對話期間，現場有聯邦執法人員施放催淚彈，害他狼狽走避。

惠勒中催淚彈後稱︰「我感到刺痛，難以呼吸。我可以誠實地跟你說，我們沒有做任何事刺激執法人員作這種行動。」他表示自己不害怕，但感到憤怒。

此前示威者跟聯邦執法人員爆發衝突，惠勒到場走向群眾，聆聽示威者訴求及回答他們的問題。催淚彈施放後，惠勒似乎有些頭暈並咳嗽，並戴上了其他人給他的護目鏡，喝了點水，但並未離開現場。目前還不清楚聯邦特工在使用催淚彈時是否已得知惠勒在抗議群眾中。

示威者不滿總統川普派聯邦人員執法，惠勒回應︰「這是不合憲法的佔據。聯邦警察使用的手法令人憎惡，他們沒有充分理據下作出行動，人們沒有被告知是被誰拘捕，人民被剝奪基本憲法權利。」他認為這次出動聯邦警察是為政治目的，斥用這方法解決美國問題不能接受。

(中時 )