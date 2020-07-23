中華郵政的i郵箱，今年將擴大布局，全台累計至去年底的i郵箱，共有2,008座，今年將增加400座，累計達2,408座。台中郵局局長丘京華23日表示，該局累計至去年底i郵箱達199座，僅次於台北郵局的296座，居全台i郵箱第二多的郵局，今年還計畫設置i郵箱57座，預定8至10月設置，今年11月至明年1月啟用，屆時，該局i郵箱可增至256座。

尤其，預定今年底通車的台中捷運綠線，共設18個車站，台中郵局選擇其中的8個車站，設置i郵箱，搶食通勤族取/寄郵件服務商機。

台中郵局今年計畫設置i郵箱57座，其中，21座設在郵局內；另36座設在郵局以外的地點，包括捷運站8座、圖書館2座、活動中心8座、運動中心4座、社區9座、商辦1座，及商場4座。

台北郵局累計至去年底，i郵箱達296座，今年將新增83座，預估今年底座數，可增至379座，續居全台i郵箱最多的郵局。

排名第三的高雄郵局，累計至去年底，i郵箱共計194座，今年計畫新增43座，累計達237座，讓台北、台中及高雄郵局，成為全台i郵箱最多的前三名郵局。

中華郵局的i郵箱，是一種新型態的取/寄郵件體驗，可提供全年無休、自助領取、交寄包裹及退貨的服務。民眾可在郵局i郵箱，交寄郵件時，書寫i郵箱名稱，讓收件人直接至i郵箱取件，或在網路購物後，指定您的商品直接遞送至「i郵箱」，在領件時間內，可至指定i郵箱取件。

台中郵局從2017至2019年共設i郵箱199座，其中，郵局內部79座；另郵局以外地點共計120座，包括台中各地火車站6座、大專院校11座、社區大樓41座、商辦大樓21座、購物商場4座、宮廟4座、大型醫院2座、公司行號5座、公務單位24座，及國光轉運站2座。其中，公務單位，包括台中市政府、醫院、中科管理局、運動局、區公所、活動中心，及圖書館等地。

台中郵局與財團法人郵政協會，為協助在地農民行銷農特產品，與東勢區農會、新社（卓蘭）地區果農合作，即日起至9月26日止，推出「愛無距梨」-嘗鮮挺農做公益活動，將透過「i郵購」網路訂購及郵局快遞服務，將產地水梨配送至全台消費者的手中。

丘京華說，此次活動每銷售一盒水梨禮盒，就樂捐10元給財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，去年共銷售水梨禮盒1萬2,384盒，今年挑戰1.5萬盒。另台灣郵政協會23日則捐贈130箱水梨禮盒，做公益。

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