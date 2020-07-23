全球都在為新冠病毒疫情困擾，口罩就成了必要的裝備，然而醫護用的N95口罩是昂貴的耗材，於是許多研發團隊在設想，是否可以有更好的替代品。哈佛大學與麻州理工學院，開發一種以矽橡膠材質的輕便型口罩，在替換過濾器可以重複使用。

科學警報(Science Alert)報導，研究團隊是以3M 1860型N95口罩為參考，然後以矽橡膠來製作，因為在先前的研究中，矽橡膠它非常耐用，也很好加工，可以快速生成產品。

研究人員還測試了幾種不同的滅菌方法，包括將其通過高壓滅菌器（蒸汽滅菌器），將其放入烤箱中，以及將其浸泡在漂白劑和異丙醇中，在大多數時候，矽橡膠未受損。

麻州理工學院材料科學家亞當·溫特沃思(Adam Wentworth)說： 「與N95面罩相比，這樣的口罩，所丟棄的材料要少得多。既達到節省成本，也有環保的效果」

開發人員 估計，口罩的大致成本可能低至每個約7美元(200元台幣)，每個過濾器可能約為50美分(15元台幣)。經過十幾次使用之後，這樣的口罩，將比每個成本1美元的N95口罩更經濟。

(中時新聞網)