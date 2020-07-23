國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文風暴，李今天宣布放棄中山大學在職碩士班學位。國民黨前組發會主委張雅屏認為，若以此標準要李眉蓁退選，前總統馬英九當年連總統都不能選，因為當年國民黨黨內排黑條款，被起訴就不得提名。

張雅屏指出，民意代表的碩博士論文，尤其在職專班的論文抄襲問題，幾乎是歷史共業，這是供給與需求。因為學者從政的風氣，帶動與強化學歷作為門面的必要，使得地方政治人物為了門面，與大學系所弄出了這種心照不宣的產物。

張雅屏表示，這種問題民進黨很多，現在民進黨拿出來搞國民黨的候選人，然後藍軍再以高標準，來要求懲治自己的候選人。這是什麼？真清高，還是假道學？

張雅屏說，李眉蓁的學位論文在2008當年審查過了，就和特別費案過去很多都湊發票來報一樣，就是過去的事實與歪風。

張雅屏說，有人主張開除黨籍，把提名人拿掉？若真的如此，這種政黨，比黑道還不如，因為她是被徵召的，「她有錯，主張徵召他的人更錯」；若支持者這樣要求，乾脆投降不要打了，相對於學歷，選市長更重視做事態度與團隊能力吧？

(中時 )