今年球季統一獅與台南在地合作，萊恩今（23）日接到新任務，就是到「東洲黑糖奶舖」擔任一日工作人員，為民眾服務，親自學習如何製作「招牌東洲黑糖奶茶」。萊恩的出現也讓民眾感到十分驚喜，對於萊恩的現身服務，民眾也直呼太幸運了，甚至還有民眾把握難得機會一起拍照。

萊恩展現親和力和民眾互動外，也由店長親自教導萊恩，透過每個步驟要領指導，親自體驗學習如何當一位稱職的工作人員，服務消費者。

這是萊恩首次體驗擔任「東洲黑糖奶舖」一日店員服務，也讓前來購買的民眾充滿許多驚喜。萊恩很怕自己砸了「東洲黑糖奶舖」名店聲譽，學習時也展現專注學習能力，讓東洲黑糖奶舖店長直呼「太佩服了，萊恩都不會熱嗎？很擔心他會中暑」

逗趣活潑的萊恩，也完成本日一日店長任務，並也充分扮演台南美食推薦客，將「東洲黑糖奶舖」的好，透過影片及相片拍攝，推薦給大家，歡迎大家本週來台南看職棒前，可以來一趟台南美食之旅。

萊恩有夠忙，除了本業還要推廣在地美食。首波結合連得堂推出「猛獅煎餅」，網路預購獲得球迷搶購。也曾到安平貴記推薦出台南美食小吃餐盒、安平辛村籽煙燻滷味等，各項任務就是要讓球迷更近一步認識台南的美味小吃。

萊恩身為一個台南在地夥伴，也跟台南市民生活在一起，今年6月與市民共組龍舟隊挑戰划龍舟任務，又自己下載報名表參加2020中職新人測試會，上周六還特地與魚頭君來到安平漁光島與21市集民眾互相交流，給予加油打氣，並和民眾玩在一起，每一項任務挑戰，除了自我挑戰外，也是把台南的好推廣給大家。

(中時 )