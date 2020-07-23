曾華崇交保後情緒低落 家屬傍晚重回現場招魂 22:082020/07/23 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾華崇家屬23日傍晚到基隆河邊招魂。(林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾華崇妻子23日上午10點到信義分局三張犁派出所報案，下午即接獲尋獲屍體的噩耗，曾妻與妹妹趕赴現場指認，當場痛哭失聲，曾妻難過地表示，先生交保後情緒一直很低落，在家都不說話，似乎承受極大的精神壓力。 曾妻表示，昨天早上送先生到市府上班，不料，他到晚上遲遲沒回家，打電話給他沒接，傳簡訊也無回應。今天急忙報警協尋，沒想到還是晚了一步，家屬傍晚強忍悲痛，重回現場招魂，場面哀戚。檢方指示先將屍體暫冰存在第一殯儀館，明日進行相驗以釐清死因。 (中時 ) #現場 #先生 #屍體 #招魂 #家屬 也許您會感興趣 社會熱門新聞 北市建管處涉貪人員曾華崇 竟成基隆河浮屍 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 心靈導師率眾靈修 塞90度高溫帳篷…3人遭活活烤死 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 周士淵性愛片哪裡找？ 多P無碼片關鍵字曝光 鄉民瘋喊：求上車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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