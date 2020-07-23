曾華崇妻子23日上午10點到信義分局三張犁派出所報案，下午即接獲尋獲屍體的噩耗，曾妻與妹妹趕赴現場指認，當場痛哭失聲，曾妻難過地表示，先生交保後情緒一直很低落，在家都不說話，似乎承受極大的精神壓力。

曾妻表示，昨天早上送先生到市府上班，不料，他到晚上遲遲沒回家，打電話給他沒接，傳簡訊也無回應。今天急忙報警協尋，沒想到還是晚了一步，家屬傍晚強忍悲痛，重回現場招魂，場面哀戚。檢方指示先將屍體暫冰存在第一殯儀館，明日進行相驗以釐清死因。

(中時 )