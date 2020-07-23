新冠肺炎疫情不僅讓澳洲陷入30年首見衰退，本財年（至2021年6月底止）的預算赤字估計將飆升至二戰以來最高。不過國際信評機構標普認為，澳洲的3A頂級主權債信評等禁得起預算赤字膨脹。

根據澳洲政府23日發布的聲明稿顯示，澳洲上年度（截至2020年6月底止）的預算赤字恐揚升至858億澳元（約612.7億美元），較前一年度的預算平衡大幅惡化。

此外，在7月起的新財年，預算赤字可能進一步擴大至1,845億澳元，將創下二次大戰以來最高紀錄。

澳洲財務部長科爾曼（Mathias Cormann）受訪時表示，預算赤字規模「具挑戰性」，預算赤字飆高是新冠肺炎疫情衝擊經濟的結果。

澳洲政府已宣布價值2,890億澳元的財政刺激計畫，相當於國內生產毛額（GDP）的14.6％，以協助勞工、家庭和企業渡過疫情引發的經濟損失。澳洲政府大手筆救經濟，預料將讓債務規模大幅揚升。

除了預算赤字，聲明稿亦包含經濟成長、債務規模和就業情況預測。澳洲政府預估2020年經濟可能緊縮3.75％，2021年再反彈2.5％。

德勤經濟研究機構（Deloitte Access Economics）合夥人亨特利（Nicki Hutley）指出，澳洲經濟展望有很大部分取決於國內疫情發展，經濟展望最大的威脅是確診人數和封城措施。

亨特利表示，維多利亞省和鄰近的新南威爾斯省約占澳洲GDP的五成，擴大封城將嚴重衝擊澳洲整體經濟。

另一方面，標普全球信評公司指出，澳洲3A頂級主權信用評等能抵擋預算赤字飆高。標普給予澳洲3A評等意味著，澳洲可望在2021財年走出經濟衰退，且政府的財政狀況將在未來幾年逐漸好轉。

標普在4月將澳洲的展望由穩定下修至負向，反映預算赤字增加。

(工商 )