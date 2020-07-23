美國之音報導，澳洲一支艦隊上星期在南海航行時遭遇大陸軍艦近距離對峙。據信，當時澳方軍艦並沒有進入北京政府自稱擁有主權島嶼的12海里內。

澳洲廣播公司23日報導，一支由五艘軍艦組成的澳洲皇家海軍艦隊在前往菲律賓海與美國和日本艦隊會合舉行聯合軍演途中遭遇中國海軍。報導引述的軍方消息人士沒有透露與陸艦對峙的具體海域，但證實澳洲這支艦隊穿過了南沙群島附近海域。

北京聲稱對包括這一海域在內的幾乎整個南海擁有主權，在過去幾年中迅速建造島嶼、實施軍事化，並因此受到包括美國和澳洲在內的太平洋地區國家的抨擊。

美國國防部長艾斯培22日在一個活動中說，大陸這些行動完全不符合國際法，美軍將繼續維護印太地區、特別是南海的航行自由，並敦促各國都能幫助反制中國的行為。

澳洲國防部發言人就皇家海軍艦隊本周與美日艦隊在菲律賓海舉行聯合軍事演習時說：「澳洲致力於一個安全、開放、繁榮和有適應力的印太地區。我們一貫會與地區夥伴一道應對大家共同面對的安全挑戰。」

(中時 )