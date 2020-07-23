日本京都市1名51歲患肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍人症、ALS)的女性因為厭世，在推特上寫著「屈辱、悲慘地持續過著每一天，一刻也忍受不了了，請讓我安樂死。」去年11月兩名醫師到她家中用藥物實現她的心願，京都府警方查明死因後，將兩名醫生以囑託殺人罪嫌逮捕。

被逮捕的醫生是住在宮城縣的42歲男醫生大久保愉一以及住在東京的43歲男醫生山本直樹，他們並不是死亡女性的主治醫師，3人是透過社群網站認識的。

女性死後，醫院查出她的體內有她平時不會服用的藥物，經警方調查發現，女性在推特上找尋協助他安樂死的人，並從監視器的畫面鎖定兩人。

患漸凍人症會使運動神經系統逐漸出現障礙，手腳、喉嚨、呼吸時所使用的肌肉會逐漸動彈不得。

這名女性患者大學畢業後曾在東京的百貨公司上班，之後到美國的大學學建築，回國後在東京的設計公司上班。她是在40多歲時發病的，生前已經手腳完全不能動也無法說話，只能靠眼睛的轉動，在機器上輸入自己想表達的文字。日常生活必須靠1天24小時的全天候照護。

她曾向周邊友人透露，「想早點結束」「希望能認可她選擇死亡的權利，已經感到疲憊不堪」。

(中時新聞網)