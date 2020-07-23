明（24）天會更熱！中央氣象局指出，受到太平洋高壓影響，明日天氣穩定，預計台北盆地、花東縱谷會出現38度的高溫，尤其大台北地區有熱島效應，可能會出現超過38度的高溫，最高約39度，整體感受炎熱。

氣象局臉書上表示，24日清晨至上午中南部地區有零星陣雨，午後雷陣雨分布上以中南部及各地山區為主，並有局部較大雨勢機率。另外，偏強的太平洋高壓籠罩著，晴空持續下陽光加熱顯著，加上環境風向不斷的、將華南陸地上很暖的空氣帶過來臺灣上空，明天的高溫燈號幾乎是包含全台灣，各地普遍都有36度，不會侷限在中午而已，通風不良處溫度又會高出許多。

全台高溫炎熱。（摘自氣象局臉書）

臉書專頁《天氣風險》也提到，周六天氣會有些轉變，由於高壓稍微東退，北邊鋒面雲系南下接近台灣，整體環境變得不穩定，降雨機率會明顯上升，比較容易有午後雷陣雨，下雨範圍較大、降雨時間也拉得更長。

(中時新聞網)