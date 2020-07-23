由於美國新冠肺炎疫情升溫與中美關係緊張，美元近期跌勢加劇，美元指數已較3月20日的波段高點陡降8％，目前逼近2018年來最低水準，且期貨市場的美元淨空單升至逾2年新高。道明證券（TD Securities）資深貨幣策略師伊薩（Mazen Issa）指出：「美元岌岌可危，現階段美元疲軟的心態已經根深蒂固。」

一連串因素令美元承受壓力。多年來市場預期美國的經濟表現將優於其他國家，讓美元維持強勢，不過美國與他國的經濟差距正逐漸縮減。

歐盟領袖日前通過7,500億歐元（約8,570億美元）經濟復甦基金，且歐洲控制疫情相對成功，反觀美國近來確診人數大幅攀升，澆息經濟快速復甦的期望。

法國興業銀行預估2021年歐美的實質國內生產毛額（GDP）都將受創，但2022年歐盟將擴張5.2％，而美國僅成長2.5％。歐元已從2020年的低點反彈9％。

千禧全球投資公司（Millennium Global Investments）共同投資長班森（Richard Benson）指出，在控制新冠肺炎疫情方面，「投資人不知道美國在做什麼，嚴重拖累美元走勢。」

在此同時，美國聯準會（Fed）將利率維持在歷史低點，壓縮美元的投資收益。美元利率位在低檔，也提升沒有孳息的黃金的吸引力。2020年迄今，金價累計大漲23％，美元下跌1.5％。

此外，收益向來較高的新興市場，也瓜分投資人的注意力。MSCI新興市場貨幣指數已從低點反彈4.5％。

伊薩表示：「全球其他地區處理新冠肺炎危機做得比美國更好，這些地區可能更快回復經濟成長。」 美元貶值對出口商是利多，可提升產品在海外的競爭力。美元下跌也代表美國跨國企業匯回海外獲利的成本較低。

(工商 )