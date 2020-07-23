台灣電子代工組裝產業多年來依靠蘋果這家大型科技公司的產品，進入營收快速成長的階段，最近蘋果第三大代工廠緯創宣布將出售昆山、江蘇子公司給近年來迅速崛起的大陸本土代工廠立訊精密，並取得該公司0. 81%股權，日媒報導，這象徵台灣代工廠也走入新階段，過去獨霸蘋果iPhone供應鏈的榮景不再。

據《日經中文網》報導，以半導體、電子代工服務（EMS）為支柱成長的台灣高科技產業面臨轉折點。預計從2021年起，將首次有大陸企業加入iPhone供應鏈，這是過去從未發生過的事情。

iPhone代工市占率來看，目前鴻海64%比重、和碩31%、緯創5%，立訊鎖定的就是緯創設在江蘇的工廠。緯創在該工廠累計虧損356億新台幣，正在掙扎該不該放棄江蘇工廠，這時立訊出手，選擇讓緯創朝著重視盈利之路，雙方也順利達成收購協議。

市場分析，蘋果似乎是想讓陸企進入供應鏈，提高整體組裝品質，蘋果執行長庫克在2017年就曾親自訪問當時還默默無聞的立訊，並稱讚其是「超一流的工廠」，對其寄予厚望。

1990年代大舉台灣企業赴陸投資，一度達到10萬家，成為蘋果最大代工廠的鴻海集團旗下富士康更替大陸創造近百萬的工作機會。

北京當局為了吸引台企生產，每年收到約2兆日圓(約5500億元新台幣)的補貼、減稅措施，優惠期限長達20～30年，如今期限將近，台企的優惠恐怕不保，加上大陸人力成本激增，過去世界工廠的地位已經慢慢轉為世界市場，補貼也轉向給陸企，台企面臨壓力，甚至在陸美對抗架構下，台企也可能受到衝擊。

緯創這次選擇持有立訊股票，並與其成為策略結盟夥伴，而不是上周五(17日)一開始聲稱將賣廠取得人民幣33億元（約新台幣138億元）的行動，也是避免在陸企急起直追，失去原本的獲利管道，但目前持有最高市占率的鴻海還沒有動作。總體來看，兩岸企業在電子業之爭，目前來看是陸企站上風。

(中時新聞網)