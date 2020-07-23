英國的英格蘭，23日發布最新的口罩準則，將從24日起正式上路。但因為距離執行不到12小時，且部分規定語意不清，導致不少商家怨聲載道或表示無所適從。

依照英格蘭的口罩規定，在所有密閉的公共空間內，包括超市，室內購物中心，銀行郵局或交通樞紐等，民眾都必須強制戴上口罩或臉部遮蔽物。在購買外帶食物飲料時，也必須戴口罩。另外，11歲以下孩童，身障或有特定健康狀況者，則可不必戴口罩。

在新規定即將上路之前，首相府也發出道德勸說令，表示當局不希望民眾舉報違規沒戴口罩者，不要當檢舉魔人。強森透過發言人指出，近幾個月來，看見民眾自願遵守政府的指引，因為大家都希望減緩病毒蔓延，「我相信在口罩面罩議題上，大家也都會做到。」

強森說，政府期待商家指引並提醒消費者，他們應該要戴上口罩；那些沒把口鼻遮住者，店家將會告知他們，戴口罩是正確且最安全的途徑，而非馬上針對這些人開罰1百英鎊。

(中時 )