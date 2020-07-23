「發財夢」還有機會，今晚威力彩頭獎又槓龜了!台灣彩券預估，下期銷售金額高達18億元，頭獎上看31億元；若由一人獨得，將一舉打破104年4月23日開出30.04億元的頭獎紀錄，該名幸運兒將榮獲史上最高頭獎得主的封號。

新竹「照達商行」老闆陳昭仁表示，今天從早到晚投注機沒停過，民眾以前是100、200元在買，現在是以800元、第二區包牌為單位，好幾組客人一次包5組、共4000元，還有人一次買了3萬元，除了包牌外，也花好幾千元全交由電腦選號，大家的目的只有一個「要中頭獎」。

曾開過28.7億元威力彩頭獎的士林飛來發彩券行老闆黃有忠分析，這次威力彩買氣爆棚，除了高額頭獎的誘因外，還有政府發放振興三倍券的加持，買氣跟著飆升；黃有忠透露，這幾天店裡收到的三倍券就高達60萬元，可見得買氣有多旺。

根據台彩統計顯示，威力彩已經連續47槓，連槓期數為第三屆以來，最長的連槓紀錄；這期威力彩開獎為第109000059期，第一區開出的獎號依大小排序分別為01、09、17、18、31、35，第二區為02。

(中時 )