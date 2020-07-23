台電表示，23日天氣高溫炎熱，台北市、新北市均逾36度，連帶推升用電量，最高用電量出現在下午1點50分，尖峰用電達3,802.0萬瓩，一舉突破3,800萬瓩大關，創下今年用電排名第1，也是史上用電第1高。

台電指出，周四備轉容量約384.8萬瓩，備轉容量率10.12％，維持供電充裕綠燈。本日因氣候晴朗，太陽光電發電量達246.5萬瓩。

今年用電量排名及歷年用電量排名：

2020年用電量排名：（截至7/23）一、7/23 3,802.0萬瓩（今日）；二、7/14 3,779.0萬瓩；三、7/13 3,752.8萬瓩；四、7/20 3,752.1萬瓩；五、7/22 3,736.7萬瓩；六、6/24 3,716.9萬瓩；七、7/08 3,710.6萬瓩；八、7/17 3,688.2萬瓩；九、6/23 3,684.7萬瓩；十、7/10 3,683.0萬瓩。

*台電統計歷年7月用電量排名前10高：（截至2020/7/23）一、2020/7/23 3,802.0萬瓩（今日）；二、2020/7/14 3,779.0萬瓩；三、2020/7/13 3,752.8萬瓩；四、2020/7/20 3,752.1萬瓩；五、2019/7/17 3,738.3萬瓩；六、2020/7/22 3,736.7萬瓩；七、2020/7/08 3,710.6萬瓩；八、2019/7/16 3,692.6萬瓩；九、2018/7/31 3,690.6萬瓩；十、2020/7/17 3,688.2萬瓩。

歷年用電量排名前10高：（截至2020/7/23）一、 2020/7/23 3,802.0萬瓩 （今日）；二、2020/7/14 3,779.0萬瓩；三、2020/7/13 3,752.8萬瓩；四、2020/7/20 3,752.1萬瓩；五、2019/7/17 3,738.3萬瓩；六、2020/7/22 3,736.7萬瓩；七、2018/8/01 3,735.1萬瓩；八、2020/6/24 3,716.9萬瓩；九、2020/7/08 3,710.6萬瓩；十、2019/7/16 3,692.6萬瓩。

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