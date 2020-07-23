你的身體一向不錯，這一次健檢後，腎功能欄卻冒出紅字，頓時開始擔心，「會一路壞下去？會不會要洗腎？」

你絕對不孤單。「很多人健檢完，很緊張拿著報告跑來醫學中心問：醫師，我腎絲球過濾率只有80（編按：因備註欄通常印著「標準值大於90」），是不是腎有問題？」林口長庚紀念醫院腎臟科主治醫師吳欣旭表示。這現象在診所也很常見，開業診所張孟源醫師說，常要花不少時間跟神色惶惶然的求診者解釋。

先說結論：醫師們指出，腎絲球過濾率如果大於60 mL/min/1.73m2，且沒有蛋白尿、血尿和慢性病，例如糖尿病或高血壓，不用太緊張，定期追蹤即可。張孟源建議，1年追蹤1次。「現在觀念比較新的健檢中心或醫院，怕受檢者有不必要的恐慌，已經只在腎絲球過濾率低於60才給數字，高於60就只寫上『正常』或『大於60』。」吳欣旭說。

（圖片來源：陳俊辰）

健檢列出的腎功能數字，通常有4項：抽血檢測出尿素氮（BUN）、肌酸酐（Cr），接著以肌酸酐數字、年齡、性別套公式換算出腎絲球過濾率（eGFR）；以及收集小便測出的蛋白尿指數（尿中白蛋白/肌酐酸的比值）。台大醫院竹東分院社區健康中心主任、腎臟科主治醫師張勤斌指出馬上看懂報告的兩個原則：

．一般所謂的腎功能好或差，主要是看腎絲球過濾率，代表腎臟過濾血液裡代謝廢棄物的能力，愈高表示能力愈強。所以，如果腎絲球過濾率愈低，表示尿素氮與肌酸酐指數（代表血液中代謝廢棄物的多寡）越高。

．蛋白尿檢驗用於評估腎臟是否損傷，但尿路系統（包含膀胱、輸尿管等）等組織受傷都可能會影響結果。所以必須由醫師判斷蛋白尿的成因。

腎功能檢查常見的4大疑問，《康健》請專家一次解答。

1. 會不會以後要洗腎？

若只是一次紅字，不必擔心洗腎問題。慢性腎臟病走到第5期，產生尿毒症狀才需要洗腎，一般人如果好好護腎，這段時間通常可以延長，甚至一輩子不會遇上洗腎。

要小心的是腎炎、慢性病及自體免疫疾病等會摧毀腎臟細胞的疾病。例如現在全台洗腎病患中，45％都有糖尿病；高血壓也是腎臟的無聲殺手，「就像眼有眼壓、腦有腦壓，腎也有『腎絲球內壓』。兩顆腎臟大約由100萬個腎絲球組成，血壓升高，內壓跟著高，腎絲球血管容易硬化或破壞，腎功能跟著下降。」張孟源指出。

2. 我要趕快去看腎臟科嗎？

如果健檢血壓、血糖、尿蛋白都正常，也沒有慢性病史，1年追蹤1次即可。醫師提醒，若有慢性病或蛋白尿檢驗結果異常，則建議就醫，再按醫囑每半年或3個月追蹤一次。

如果有固定在醫院或診所做檢查，也可在回診時詢問「變化速度」是否有異常。張勤斌指出，過了40歲，腎絲球過濾率可能會因老化開始下降。但若去年和今年一下子有太大落差，建議諮詢醫師提供後續建議。

（圖片來源：陳俊辰）

3. 飲食要不要忌口，減少蛋白質？

若沒有慢性病、蛋白尿，均衡飲食，不需要刻意減少，也不必急著想改吃素來延緩腎功能衰退。

慢性腎臟病分成5期，張孟源指出，現在醫界認為腎功能下降到3b期以後，才需要嚴格限制蛋白質。

張勤斌進一步指出，雖然慢性腎臟病第1、2期的定義使人看到eGFR跌破90就很緊張，不過，「判斷條件有但書，必須合併有蛋白尿、血尿，或是超音波檢查看到腎臟有水分（例如水泡）等，顯示腎臟有實質傷害，才會確診為慢性腎臟病。」

4. 有辦法透過吃什麼食物來改善嗎？

如果有糖尿病、血壓過高或太胖，經常才是腎功能溜滑梯的根本原因，必須先解決。這方面的飲食規劃要尋求專業醫護協助。

對於一般人，張孟源表示，均衡飲食和多運動仍是不二法門，還有一個建議是「多喝水」，一天1500～2000cc.不會增加腎臟負擔，反倒能加速清除廢物和毒素，有利顧腎。

以及，台灣人腰酸背痛、頭痛常自行買止痛藥吃，吳欣旭指出，很多非類固醇類止痛藥對腎有毒性（乙醯氨酚類藥物不屬於此類，對腎功能來說相對安全），如果自行長期吞服，很可能傷腎，記得檢查一下自己的用藥。

定期健檢有助提早揪出問題，但正確解讀也很重要，別讓憂心忡忡造成身心壓力。

身體的蛋白質每天只有極少量能穿透腎絲球，因此尿液裡出現過量蛋白質是一種警訊。吳欣旭指出，現在健檢會用變色試紙或化學方法檢測尿蛋白，沒驗出會標記「陰性」，如果驗出，前者會標記成1～3個「＋」（不過試紙較容易受肉眼判讀或尿色深淺的影響），後者則會給出準確數字。小於30 mg/dL是正常值，30～300是輕度蛋白尿，超過300則是較嚴重的蛋白尿。通常1個＋相當於輕度蛋白尿，2或3個＋號則對應到重度。

(中時新聞網)