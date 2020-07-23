資深媒體人李艷秋今（23）日劈頭在臉書批評民進黨內為搶奪權力，鞏固家族派系江山，已經不顧吃相，恰恰印證柯文哲所說「民進黨餐桌禮儀很差」的評語。

李艷秋指出，綠營高層的姪子外甥都引發爭議，巧的是，都跟國營事業有關。外甥在唐榮公司三年內從鐵工變總經理。姪兒被藍營公布駐印尼使館發給外交部告狀的公文，點名「國營事業被中間人操控，避開外館以遂行私利」。外交部竟然不對公文真偽做任何確認，袖手讓藍綠互告成一團。李艷秋痛批，拿人民血汗錢當官的人，公然掩飾真相，為貪腐撐腰，是可忍孰不可忍？

另一位高層被發現女兒頻拿政府標案，被踢爆後才委屈表示，不再參與政府標案。先前有高層的女兒是台苯董事長、兒子是董事、妻子是顧問，不就是最好的示範，大家能不有樣學樣嗎？

李艷秋質疑，他們似乎認定媒體無力監督他們，監院不會彈劾他們，民進黨支持者一定包容他們。李艷秋強調，民進黨記得清廉勤政愛鄉土？全面執政，貪腐正在發生，這劇本會成真，而且是一部紀錄片。

(中時新聞網)