美國國務卿蓬佩奧預定23日（台灣時間24日凌晨4時40分）發表有關美陸關係的重大政策演說，被美媒形容為促請世界及美國全社會「重新評估對中關係」的關鍵性活動。川普政府近來頻頻對北京祭出大招，22日更下令關閉大陸駐休士頓總領事館，這明確顯示華府現今是鷹派掌權，有美媒點名帶頭操盤者正是蓬佩奧，而其智囊團當中還包括余茂春及蔣蒙2名華裔學者。

蓬佩奧這次演說題目是「共產黨中國與自由世界的未來」，地點選在加州的尼克森總統圖書館。1972年，時任美國總統尼克森訪陸，美陸簽訂上海公報，改變了兩國長期的對立關係。但據美國司法部長巴爾預告，蓬佩奧將就「中國對美國和整個自由世界的威脅」發表總結性演說，與當年時空形成了鮮明對比。

近來川普政府可說是對北京全面出擊。有美媒指出，川普總統亟欲將新冠肺炎疫情歸咎於大陸，並對所謂陸方的間諜活動及智慧財產權盜竊行為忍無可忍，於是放手讓蓬佩奧率領智囊團頻頻對北京祭出大招，因而將美國對陸政策推向數十年來最敵對的狀態。

據美媒點名，蓬佩奧的鷹派智囊團成員包括亞太事務助理國務卿史達偉、美籍華裔學者余茂春及蔣蒙。當中，香港出生的蔣蒙擔任蓬佩奧的科技顧問，重慶出生的余茂春則在美國務院內擔任「首席對中國政策和規劃顧問」，離蓬佩奧辦公室僅幾步之遙，近來他對政策的影響力已備受媒體關注。

《華盛頓時報》此前批露，川普政府對北京戰略轉向，幕後重要推手之一就是余茂春，他還被史達偉稱為「國寶」。白宮副國安顧問博明則直言，余茂春在極權主義下成長的經驗，使他成為極權最有力的敵人之一。

除上述這幫智囊之外，曾被川普譽為「權威中國通」的美國學者白邦瑞則扮演主要外部顧問，另外，博明亦是對陸政策轉趨強硬的重要推手。

在川普刻意放手下，蓬佩奧的團隊還請出多個政府部門高官發聲助陣，包括國安顧問歐布萊恩、聯邦調查局（FBI）局長雷伊及司法部長巴爾等人，最近便輪番發表演說數落大陸的行為。就連美國國務院發言人歐塔加斯，在蓬佩奧授權下，針對陸方的發言尺度也變得更加嚴厲。

(中時 )