來自英國的一對夫妻，日前帶著家人前往肯特郡的諾爾公園（Knole Park），期間他們拿胡蘿蔔餵食野鹿，結果餵沒多久，工作人員就上前將鹿趕走，不到5分鐘後竟傳出槍響，原來這隻鹿遭槍斃，事情發生的太突然，讓這家人相當傻眼。

妻子維多利亞（Victoria Chaney）與老公、岳父、小孩們前往諾爾公園，即使知道不能隨意餵食野生動物，但他們還是帶著一袋胡蘿蔔，避免野生動物討食物，不會吃到不該吃的東西，正當一家人開心野餐，果然出現一隻鹿討食物，因此維多利亞拿出胡蘿蔔給牠。

沒多久一名女工作人員將鹿趕走，5分鐘後這一家人聽到槍響，工作人員槍斃了這隻鹿，根據工作人員表示，這隻鹿因為曾經傷害人所以被捕，其中因為人類不斷餵食，導致野生動物難以馴服，溫馴的動物反而變危險。

直接槍殺鹿隻引起熱議，對此諾爾公園表示，這隻鹿表現太過激進，飼養鹿隻的人決定處理牠，至於會走到這步，諾爾公園說是因為人們任意撫摸、餵食鹿，並希望大家能遵守請勿餵食的規定，保護這些野生動物。

(中時新聞網)