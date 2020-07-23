李眉蓁的論文門扯出案外案，民眾黨立委蔡壁如在臉書上表示，不只是國民黨有論文問題，民進黨的參選人陳其邁也有爭議，指出陳其邁在防疫期間與多位官員、專家學者共同發表的「鑽石公主號防疫論文」，竟以「第一作者」掛名，批評是「權力傲慢」；對此，陳其邁回應了。

陳其邁指出，鑽石公主號事件發生期間，他時任行政院副院長，負責協調、整合該事件相關的人、事、資源，危機處理以及對國內疫情衝擊等相關事宜，他也負責跨部會的協調、計畫起草，研究架構的設計；陳其邁表示他協助撰寫這篇論文，主要是希望藉由台灣的經驗，分享給其他國家協助防疫。

而對於陳其邁的「第一作者」爭議，宅神朱學恒也在直播中表示，論文這種事是一翻兩瞪眼的，況且陳其邁是與其他人一同撰寫，如果他的「第一作者」身分有問題，那麼低一個說話的人絕對不會是媒體、藍營的粉專、韓粉，而是其他跟陳其邁一起掛名的學者，「其他作者都沒有講話了，那麼陳其邁第一作者的地位到底有甚麼問題？」

(中時新聞網)