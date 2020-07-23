地產顧問公司世邦魏理仕(CBRE)週四在一份報告中稱，由於全球變暖導致海平面上升，新加坡中央商務區(CBD)的頂級辦公房產極容易受到洪水的威脅。

世邦魏理仕根據一聯合國委員會估計可能在2030-2052年間發生的情形，假設全球平均氣溫上升1.5攝氏度，新加坡金融區將有51棟大樓、約2,080萬平方英尺(190萬平方米)的辦公空間處於洪水高風險區。

世邦魏理仕指出，辦公大樓林立的新加坡濱海灣地區最為危險，這些辦公大樓的價值以十億美元計算。

路透報導指出，新加坡金融區多數是填海造地，只比海平面高出不到5米。有許多跨國企業及銀行都在該地區設有辦公室。

世邦魏理仕稱，假設2100年全球氣溫上升4攝氏度，CBD將再有13棟大樓、400萬平方英尺的辦公區域可能面臨威脅。

世邦魏理仕的分析師在報告中稱，“新加坡極易受到氣候變遷所造成的長時間熱浪、突如其來的洪水、以及海平面上升等因素影響。”

“儘管政府已經採取預防政策來減輕衝擊，但這些措施無法完全消除風險。”

根據新加坡政府資料，為保護新加坡免於受到海平面上升影響，可能導致新加坡在百年內花費1,000億坡元(720億美元)。

新加坡政府2019年稱將耗資4億坡元升級及維護當地的排水系統，強化應對洪水能力。

(中時 )