新創孵化器台大創創中心今年新增企業外部創新顧問服務，目標在下半年完成26個加速器與孵化器團隊，今（23）日先傳出好消息，輔導的新創團隊「荔枝好推」，與數位社群行銷公司cacaFly聖洋科技達成策略投資協議，有「LINE2.0推播助手」強項的荔枝好推，將協助cacaFly在LINE官方帳號上進行更多的技術整合、市場推廣與業務開發方面等合作，在chatbot聊天市場注入全新活力。

台大創創中心執行長曾正忠指出，此項合作案將能有效整併雙方資源，彼此縮短學習曲線快速進軍市場，未來會透過企業垂直加速器的模式，合作的企業能藉由不同的方式，與新創密切合作，以助於達到企業外部創新的目的。

曾正忠表示，為企業從策略到落地執行的一條龍創新服務。台大創創中心能提出不同的孵育方案，像cacaFly聖洋科技個案，有200位以上通過認證的專業媒體行銷大軍，協助客戶在數位領域開疆闢土，這次攜手荔枝智慧研發創新的LINE行銷工具，是採取產學合作案。

cacaFly早期共同創辦人楊志偉表示，之後也希望結合cacaFly與上千家廣告客戶及LINE用戶的真實市場反饋，持續優化產品。也期待遇見更多於台大創創中心輔導且具成長潛力的新創，深度地互動交流，集結資源打群架。

(工商 )