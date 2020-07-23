今年3月被帶走後銷聲匿跡的北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強，於4月確定被調查，今日中共北京市紀委與監委公布稱，任志強因嚴重違紀違法被開除黨籍，收繳其違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

因敢言而在大陸有「任大砲」之稱的任志強現年69歲，山東掖縣人，曾是北京市華遠集團黨委副書記、董事長，於2015年退休。他經常直言批評黨中央政策失當，退休之後仍經常在網上撰文批評時政，讓許多人為他捏把冷汗。早先於3月底傳出失聯消息，4月北京紀監委通報他涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

今日北京市西城區紀委區監委透過媒體公告稱：經查，任志強喪失理想信念，背棄初心使命，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡；在組織談話時，不如實說明問題；將公權力作為謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，通過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益；不正確履行職責給國有資產造成重大損失；家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財。

公告說，任志強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經西城區紀委常委會會議研究，決定給予任志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

(中時新聞網)