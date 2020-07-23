安徽合肥市肥東縣水位。（民眾提供）

大陸近日傳出水患，不但三峽大壩屢屢被指潰堤，長江中下游包括安徽省也被媒體報導水災嚴重。不過，有照片顯示，安徽合肥市肥東縣雖有有發大水的情況，但是到目前為止，水位雖高漲，並未淹到市區。

今年大陸多個省市出現罕見的強降雨，有媒體稱「三峽洩洪淹鳳凰古城、黃河水漫錢塘江」，被指出根本與地理事實不符。

另有專家解釋，三峽大壩的功能在於「防洪」而非「防澇」，長江下游淹水狀況屬於「澇災」，是城市地形與排水系統問題，二者不能混為一談，不能因此否定三峽大壩防洪功能。

而近日有報導稱，安徽省會合肥市區內多處水浸嚴重，部分道路積水更浸過車頂。因為安徽省警戒水位好比水漲到了肚臍，保證水位則是水漲到了頸；目前淮河流域只是剛超警戒水位，但安徽境內長江支流的部分河段已超保證水位，代表長江支流的「水已經淹到了頸」。

不過，安徽省合肥市的肥東縣的照片顯示，河流的確有發大水的現象，水位高漲，但還未到市區內多處水浸嚴重的情形。

(中時新聞網)