法鼓山創辦人聖嚴法師紀實電影《本來面目》23日舉辦媒體試片，滿場觀眾受聖嚴法師不斷追尋生命與信仰尊嚴歸向的堅毅所感動，不少人甚至激動落淚。監製楊蓓映後也出席分享，表示整部片回歸「人本」角度，述說一個「平凡人做了不平凡事」的故事。導演張釗維也說，對他來說，聖嚴法師是一個知識分子，但是又超出一般知識分子的格局，「就外在大環境來說，他在追求個體的，同時也是整體的，尊嚴的復歸；就內在心性而言，他始終保持從小就有的率真。」

監製楊蓓試片映後分享，當初在籌拍這部片時，最困難的不在於過程的繁複，而是師父這一生太豐富、太多面向值得探討了。聖嚴法師之所以能夠展現出這樣驚人的生命能量，她表示：「關鍵在於他確信佛法是對人有用的，他用在自己身上完全行得通。所以他能夠告訴你，生命可以這樣走，就這麼簡單。平凡人也能做出不平凡的事。」這也正是他們決心拍攝這部片的主要原因。

聖嚴法師曾獲選為「400年來台灣最具影響力的50位人士」之一，儘管因家貧未能完成小學學業，但他的一生學無止盡，在年近半百的時候還取得日本文學博士，是漢傳佛教僧侶史無前例的成就。取得博士學位後，更奔波於美台兩地弘揚佛法，並不忘以現代人的語言及觀點，開示演說、寫作著書。《本來面目》歷時2年製作，如實回顧法師一生與佛法的緣起與生命的實踐。該片以非商業模式上映，計畫9月啟動公益免費巡迴放映，8月12日開放報名。

(中時 )