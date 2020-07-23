芙蕾雅在開拍前歷經三個月的小提琴特訓。（天馬行空提供）

入選多個國際奇幻影展的恐怖片《咒冥曲》，製作團隊橫跨法國、英國、俄羅斯和拉脫維亞，女主角則找來澳洲女星芙蕾雅廷莉演出。芙蕾雅廷莉曾在影集《童話小鎮》中飾演13歲女孩溫蒂達林，2014年更參演名導克林伊斯威特導演的歌舞傳記電影《紐澤西男孩》。此次在《咒冥曲》中，芙蕾雅飾演年輕有才的小提琴家蘿絲，因為父親離奇自焚逝世而捲入一場魔鬼與音樂的謎團。

芙蕾雅在片中多段精湛演奏小提琴的橋段，她表示自己在開拍前歷經三個月的小提琴特訓，「拉小提琴是一件非常難造假的事情，因此對演員而言相當有壓力，只要按錯音，就會看出錯誤，此外，也必須對拉弓施以正確的力道，才不會讓它滑落。」因此，最後芙蕾雅學習了片中主角蘿絲演奏過的所有曲目的手擺位置和幅度，但並沒有真的按指法拉出聲音，而是由一名出色的小提琴家艾琳那瓦思傑瓦代為演奏，呈現出完美的樂章。

芙蕾雅不僅在小提琴練習上下足苦心，也積極練習片中為數不多，卻相當重要的法語台詞，她坦言：「以前在學校雖然有法文課，但一直沒有好好學，因此幾乎等於不會說，所幸片中飾演我經紀人的西蒙阿布卡瑞安和他太太常常戲外陪我練習，讓我獲益良多！」

然而這些都不是最讓芙蕾雅感到辛苦的部分，芙蕾雅表示，拍攝最困難的是一場特技戲，因為她的身材嬌小，要一直被丟來丟去，過程中不僅要求逼真，也要確保自身的安全，讓她吃足苦頭。此外，身高僅156公分的芙蕾雅這次也不吝大秀好身材，一場在陰森古堡出浴的養眼戲，讓人印象深刻。該片將於24日在台上映。

(中時 )