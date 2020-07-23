大宗物資進口業今年首季家家享有高獲利，東森國際董事長廖尚文表示，配合業界發展，決定分年將公司經營的四座穀物碼頭進行裝卸與倉儲設施汰舊換新，預計在不影響裝卸作業的條件下，以13年時間投資15億元進行更新。

東森國際是以碼頭倉儲事業起家，當時名為遠東倉儲，在1980與1981年分別以長租方式，租下高雄港71、72號，台中港1號與3號碼頭與穀倉，都是水深14米的深水碼頭，最大可供14萬噸級船舶彎靠。國內進口散裝穀物，75％都由東森提供服務，是國內最大、最專業的港埠營運專業公司，最高曾創下1年1千萬噸的裝卸量。

公司在2017年穀物裝卸量共633萬噸，2018年523萬噸，2019年689萬噸，公司發言人鄭應娜副總經理指出，2018年貨量銳減，主要是當年貨櫃船運運價特別低廉，不少穀物改以貨櫃裝運所致，還好去年恢復正常散裝船運；由於去年第四季穀物進口量大，加上今年受新冠肺炎疫情影響，估計全年裝卸量在642萬噸上下。

東森的大客戶卜蜂今年首季EPS0.87元、統一0.79元，大成0.72元，都有相當好的業績，廖尚文表示，為趕上客戶成長需求，東森台中、高雄各五台卸穀機，合計10台，目前已汰換3台，新機具裝卸效率提高25％，未來仍將陸續汰換，平均汰換每台卸穀機約投資1.2億元，加上輸送帶、內部設備維修更新汰換，預計未來10年投入11億元，還有過去3年3.6億元設備汰換及維護，13年預計約投入近15億元。

東森國際1981年訂造新船投入的散裝船運事業，因為市場波動太大，去年6月結束船運部門，轉投資新媒體與新零售，目前在東森購物部分表現最好。

(工商 )