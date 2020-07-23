米可白是演藝圈知名愛狗人士。(本報系資料照)

殘忍！休旅車「三度輾狗」下車怒踹斥：狗怎麼不走？

基隆市七堵今(23日)上午6點多，發生一起男子駕駛休旅車惡劣輾狗事件，另一隻小黑狗在一旁無助地看著同伴慘遭凌虐致死的模樣，連女星米可白看了都火大，罕見在臉書開罵男子太垃圾，還呼籲網友們一定要肉搜該惡男！

日前有網友在臉書爆料公社分享一段令人難過的影片，影片中一隻黑狗疑似受傷在地上掙扎，突然一輛休旅車行駛而來，絲毫未閃避直直輾過小狗，停頓幾秒後又再來回輾壓一遍才下車查看，駕駛事後辯稱「狗怎麼都不走」，而遭輾小狗送醫急救仍不幸死亡。

該男子超惡劣的殘忍行徑，連米可白看了也火大，在臉書呼籲大家一定要肉搜出這名駕駛，「這也太垃圾了吧！這是『人』該有的行為嗎？下車查看車子，還趁亂補他一腳⋯看了影片整把火都起來～麻煩大家一定要肉搜他～」

而網友看了米可白轉載影片更是氣憤不已，紛紛力挺肉搜行為，「可惡至極，一條生命，這個惡人終將會有報應」、「真的很過份還倒車再撞一次，然後下車還踢牠一腳」、「真希望最後出來的那一個人能夠有看到他的車牌然後出來舉報他，還寶貝一個公道，心快炸了」。

(中時新聞網)