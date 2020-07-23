華夏科技大學舉辦「教育部109年補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽計畫」研習營活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學舉辦「教育部109年補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽計畫」研習營活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學舉辦「教育部109年補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽計畫」研習營活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學舉辦「教育部109年補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽計畫」研習營活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學舉辦「教育部109年補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽計畫」研習營活動，校長陳錫圭強調，華夏科大教學卓越注重技術實務與設計創新，結合大台北豐沛的影視戲劇及流行文化創意能量，將投入經費打造華夏科大成為區域的流行文化、影視彩妝、髮型設計學習中心，輔導學生朝向國際化、專業化、創新化發展。

活動邀請THBA台灣美髮美容世界協會擔任指導單位，舉辦64小時的「2020法國巴黎世界盃競賽金牌研習營」。計畫主人石美芳老師表示，8天研習集合4位國際競賽技術總指導及金牌選手與指導老師，課程內容都是第一手實戰經驗，可以說非常難得。

華夏科大在國際化學習方面的努力並不止於淺碟式活動，透過創新師徒制以及同儕共學理念，建構完整的教學、研習、競賽三階段及賽後的進路規劃，已培育出具有積極學習態度、抗壓能力、美感設計的國際級技術實務產學合用人才。

華夏科大化妝品應用系國際競賽選手在大三之後逐漸卸下課業重擔，在石老師引薦之下，轉化為國內相關產業的優秀人才。在學校大力支持下，陸續前往海外參加法國巴黎WORLD CUP、日本SPC、新加坡APHAC、韓國IHO等國際知名美容美髮競賽的選手，除去年有4位學生配合教學實踐計畫，擔任「俗女養成記」、「國際橋牌社」、「傀儡花-前導」等三部戲劇實習梳化助理，得到負責人相當正面的評價。

今年暑假有另外2位學生已經在台北的影視戲劇造型公司實習，擔任一齣新戲的梳化助理，等到大四畢業相信已經是能夠獨當一面的設計師。

華夏科大化妝品應用系從傳統教學程序到注重多元學習成效，已在業界與社會樹立良好口碑，目前已經有影視造型企業主動聯繫要求推薦學生前往任職。華夏科大強調教學卓越培育頂尖人才，透由競賽的砥礪，全方位的跨專業整合創意設計知識與技術，也期待不甘於平凡的你加入華夏科大大家庭。

(中時 )