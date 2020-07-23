英國人氣男星丹史蒂文斯（Dan Stevens），從《唐頓莊園》的「大表哥」，到《美女與野獸》的「野獸王子」，再到今年Netflix熱播電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳奇》擄獲人心的「金毛魅惑獅王」，這位跨時代天菜的戲路也「跨很大」，才剛在《歐》片演完介入愛侶的第三者，這回又來到美國男星詹姆斯法蘭科（James Franco）的親弟弟戴夫法蘭科（Dave Franco），他所執導的驚悚新片《致命窺弒》（The Rental），飾演勾搭上弟弟女友的創業家，讓戴夫法蘭科笑說：「我覺得丹很適合演小人！」

有臉有身材的丹史蒂文斯，今年暑假加盟演出戴夫法蘭科執導的新片《致命窺弒》飾演創業家，沒想到在風度翩翩的外表下，竟私下勾搭上自己弟弟的女友。巧合的是，他在《歐洲歌唱大賽：火焰傳奇》中也同樣飾演疑似介入愛侶的第三者，這也讓戴夫法蘭科笑說：「我覺得丹很適合演小人，有的演員會讓你討厭他，但丹有種有趣的魅力，會讓我想進一步看他能做到什麼程度，所以我一直慫恿他『上吧，丹，快上！』甚至還幫他營造各種不道德的場面！」

丹史蒂文斯也對接演本片表示：「戴夫給我留下深刻印象，這部電影作為他的銀幕處女作，是非常令人難以置信的成就。音樂和恐怖電影是我最愛的兩種類型，能拍攝這部電影真的讓我很興奮！」透過《致命窺弒》，導演戴夫法蘭科試圖探討信任與種族歧視等概念。房客們可以透過訂房應用程式，輕鬆住進別人的家，房東也透過房客提供的資訊來作篩選；看似日常的簡單行為，背後卻怪異到令人毛骨悚然。

導演透過各種偷窺角度拍攝，試圖營造觀眾心理上的壓迫。值得一提的是，劇組還特地選在俄勒岡州一處濱海懸崖拍攝，因為地點太過偏僻，手機完全沒有訊號，讓丹史蒂文斯崩潰直呼：「這邊的風景是我一直很嚮往的地方，但完全沒有任何收訊，跟外界斷訊真是一件很恐怖的事情！」

此外，本片日前也在美國舉辦一場露天汽車電影院放映，對丹史蒂文斯來說是個很新奇的體驗：「那是我第一次進入汽車電影院，這是一部適合戶外駕駛體驗的電影，這種恐怖驚悚片，在這樣的環境中很棒。聆聽某人在停車場另一端尖叫或拍手，看到人們的反應，並成為集體經歷的一部分，這也非常讓人振奮。」由《出神入化》男星戴夫法蘭科演而優則導的銀幕處女作《致命窺弒》，台灣將在24日與美國同步上映。

(中時 )