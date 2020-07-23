嚴德發今晚追悼陸航殉職飛官 23:492020/07/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發率國軍重要幹部向2位殉職飛行官獻花致意。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嚴德發將追思話語貼於看板上，感念為國奉獻的精神。軍聞社提供。 國防部長嚴德發今日傍晚前往陸軍航空601旅，出席袍澤緬懷殉職飛行官故簡任專中校、故高嘉隆少校追思儀式。嚴德發表示，兩位飛行官在生命最危急的時刻，做出最神聖、最困難的決定，為陸航樹立不朽典範。 嚴德發說，兩位飛行官的大愛將存在每位國軍官兵心中，他們捍衛國家的任務已經完成，未來將由全體陸航官兵傳承這份精神，繼續捍衛家園安全。 隨後，嚴德發將不捨袍澤的追思話語貼於看板上，並致上最崇高的敬意。 (中時 ) #飛行官 #袍澤 #官兵 #殉職 #捍衛國家 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 陸機多架昨夜飛我西南空域 - 軍事 美國戰車演習打到自己人 M1擊中另一輛M1 - 軍事 體無完膚！收美兩棲攻擊艦大火爛攤 聖地牙哥船廠近3億入袋 - 軍事 雷神公司將開發飛機用自衛彈 可擊落來襲飛彈 - 軍事 陸轟20隱形突防能力超強 戰力為轟6K五倍 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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