嚴德發將追思話語貼於看板上，感念為國奉獻的精神。軍聞社提供。

國防部長嚴德發今日傍晚前往陸軍航空601旅，出席袍澤緬懷殉職飛行官故簡任專中校、故高嘉隆少校追思儀式。嚴德發表示，兩位飛行官在生命最危急的時刻，做出最神聖、最困難的決定，為陸航樹立不朽典範。

嚴德發說，兩位飛行官的大愛將存在每位國軍官兵心中，他們捍衛國家的任務已經完成，未來將由全體陸航官兵傳承這份精神，繼續捍衛家園安全。

隨後，嚴德發將不捨袍澤的追思話語貼於看板上，並致上最崇高的敬意。

(中時 )