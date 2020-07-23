鍾年晃分析李眉蓁論文爭議，鄭弘儀懷疑可能是被內部衝康。（翻攝自YouTube）

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，近日捲入論文抄襲風波，23日她親上火線，淚崩宣布放棄中山大學碩士學位，這場風暴也扯出國民黨內鬥之爭，名嘴鍾年晃就在節目上透露，早有人提醒過國民黨主席江啟臣這事，讓鄭弘儀聽了都懷疑李眉蓁可能是被內部人「衝康」。

鍾年晃在《鄭知道了》表示，在李眉蓁確定提名前，就曾經有國民黨人士提醒江啟臣「李眉蓁論文可能有狀況」，要江啟臣好好考慮，但江啟臣沒聽進去，未料現在就出事了，讓主持人鄭弘儀一聽馬上反問：「那是不是內部在衝康（弄）她？」

而鍾年晃就舉週刊報導寫法為例，指出週刊寫著「高雄地方人士爆料」，認為若是民進黨人士要爆料，大可直接開記者會就好，但用前者寫法不免讓人質疑有國民黨內鬥之爭的可能，最後鍾年晃更建議「國民黨最好停損的方法，就是撤銷李眉蓁的提名」，讓她變成無黨籍，這樣一來還可保護國民黨。

(中時新聞網)