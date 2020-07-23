1名猛男粗工因缺錢使用，加入專門針對海外女華人的詐騙集團，此集團主要以「假戀愛真詐財」方式來獲得不當錢財。這位猛男粗工向高達15名女子謊稱，自己是外商公司的高階主管，因為出車禍導致自己命根子的蛋蛋只剩1顆，急需要錢希望能夠資助他，然而才短短不到數個月時間，猛男粗工就被警方依詐欺罪名逮捕歸案，全案判處1年2個月的有期徒刑。

此名猛男粗工因貪財，加入了1個男子戀愛詐騙集團，專門誘惑海外華人女子進行詐騙，這個詐騙集團每個禮拜提供2萬4000元至4萬5000元，供詐騙員工進行尋找地點、招募、管理人員等相關事宜。事前準備妥當後，就會在網路下載俊美男子照片，再上交友網站進行註冊後，鎖定海外女子作為目標。另外，這個詐騙集團也會為員工準備好講稿，針對多種能夠吸引女子的職業，來吸引這些女子上勾。

猛男粗工因為了激起女生普遍的同情心，他謊稱自己是某外商公司的高階主管，並因日前出了車禍，導致自己的蛋蛋少了1顆，急需要能夠有人資助他的手術費用，猛男粗工曾以這樣的話術，欺騙高達15名的女子，諷刺的是新媒體世代社會下，這15名女子沒有人把他的話當真匯款。警方接獲通報後，也在同年的數個月後，當場查獲此男子詐騙集團並且移送法辦，全案判處1年2個月的有期徒刑。

(中時新聞網)